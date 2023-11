Calcio: Bremer rinnova con la Juve

Una delle gare più sentite dalle due tifoserie. Un gol che era stato 'invocato' in conferenza stampa da Massimiliano in estate avrebbe potuto lasciare i bianconeri, con Salernitana e Monza che lo avevano chiesto. Rinnovo Bremer, Juve fiduciosa ma lui non ha fretta: prima il campo, e i top club osservano. Milan, tutta la verità sul summit tra Ibra e Cardinale. Pazza idea Douglas Costa: alla Juve gratis, l'Arabia Saudita può attendere.

Milan-Psg: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

SKYSPORT: Fiorentina-Juventus, l'analisi a Sky Calcio ClubL'esaltazione della fase difensiva ma anche dubbi sull'atteggiamento: l'analisi a Sky Calcio Club

CMDOTCOM: Prime pagine 7 novembre: 'Milan ferma il re', Inter-Juve: ancora voi', 'Il popolo: avanti Juve'Sui giornali oggi in edicola tanto spazio a Milan e Lazio, che questa sera si giocano le rispettive chance di qualificazione agli ottavi di Champions League contro Paris Saint-Germain e Feyenoord. Focus

TUTTOSPORT: Bremer trolla la Fiorentina: 'Altri tre punti, mi sono divertito là fuori'Il difensore della Juve dopo la vittoria al Franchi spazza tutto anche sui social: 'Clean sheet e si torna a Torino'

REPUBBLİCA: Fiorentina-Juventus, le pagelle: Rugani e la difesa bianconera da 7, Beltran senza guizziBrillano anche Szczesny e Bremer

CALCİOMERCATOİT: Juve, Bremer è la chiave di volta della difesa: prestazioni super… e occhi sul rinnovoCalciomercato e altro

CMDOTCOM: Rinnovo Bremer, Juve fiduciosa ma lui non ha fretta: prima il campo, e i top club osservanoLa Juventus del futuro ha un grande obiettivo nonché una grande sfida davanti a sé: cementare l&39;attuale organico ma contenendo allo stesso tempo i costi di gestione. Ma come si può

