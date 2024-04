Calciatore del Bologna si sottoporrà a un intervento chirurgico a causa di una lesione al legamento crociato

, che dovrà essere operato a causa della rottura del legamento crociato . Questo il comunicato del club felsineo:"Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato . Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero".

Con Cristiano Cesarini e Alessandro SticozziBologna e mercato, Fenucci è chiaro:"Troppo rumore intorno ai nostri giocatori, non mi sta bene"Fiorentina, l'annuncio di Commisso:"Ferrari nuovo dg.

Bologna Calciatore Intervento Chirurgico Lesione Legamento Crociato

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ferguson, solo Juve: il prezzo mercato e le due contropartite per il BolognaIl centrocampista scozzese costa meno di Koopmeiners ed è perfetto per Allegri e pure per... Thiago Motta. Hojbjerg torna di moda: senza rinnovo, lascia il Tottenham

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Zirkzee, Ferguson e Calafiori: le situazioni dei tre tenori del Bologna di Motta'Zirkzee, Ferguson, Calafiori? Vorremmo tenere tutti in rossoblu, che è il loro colore'. Le parole di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, riportano l'attenzione sui tre giocatori ch

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Bologna-Monza perde due protagonisti: problemi fisici per Ferguson e Andrea CarboniA metà secondo tempo circa Bologna-Monza perde due dei suoi protagonisti. Thiago Motta deve fare a meno di Lewis Ferguson, Raffaele Palladino di Andrea Carboni. Per il centrocampista scozzese problem

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Quanti gioielli nel Bologna: da Zirkzee a Ferguson e non solo, il punto sul futuroUna società che sogna la Champions League, una squadra creata tassello dopo tassello dagli uomini mercato Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, plasmata in campo da Thiago Motta e tutto con l'avallo di J

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Infortunio a Lewis Ferguson: rischia di aver finito la stagioneLewis Ferguson augura a se stesso e al Bologna una pronta guarigione dopo l'0-0 col Monza, ma il suo ginocchio potrebbe aver subito un infortunio grave che potrebbe mettere fine alla sua stagione.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Bologna, campionato finito per Lewis Ferguson. Lo scozzese salterà anche l'EuropeoIl campionato di Lewis Ferguson è finito al minuto 62 di un sabato beffardo anche per il Bologna, scrive oggi il Corriere dello Sport. Il guaio fisico che ha riportato al ginocchio destro Ferguson co

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »