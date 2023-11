Calci di punizioni, perché in serie A se ne segnano pochi: tecnica, errori e palloni

Un dato fotografa la situazione: nel 2015-16 dopo dieci giornate le reti segnate da fermo erano state sedici, stavolta una. Come si è arrivati a questo punto? «Ci si allena di meno. Questo fondamentale richiede tanta pratica, a meno che tu non sia un fenomeno. E io, soprattutto in serie A, di fenomeni non ne vedo», spiega, ex centrocampista tra le altre di Torino, Bologna, Fiorentina e Napoli, uno che di punizioni ne ha segnate e ne ha fatte segnare.

«Diego lì non ci passa la palla, gli ripetevo. Lui era sicuro: “Toccamela”. Gliela toccai, fece gol. Ma qui siamo nel campo del genio, persone che vedono cose precluse agli altri. Come se volessimo imitare Leonardo da Vinci».

Nel Mondiale in Qatar i gol su punizione sono stati solo due, firmati dall’inglese Rashford contro il Galles e dal messicano Chavez all’Arabia. Ai bambini va insegnato a calciare il pallone. Devono avere sensibilità, confidenza, sapergli parlare.Alvaro Recoba allenatore Nacional Montevideo

