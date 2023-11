Cagliarimania: tu chiamale se vuoi emozioni. Una rimonta che entrerà nella storia della Serie A

. Nessuna squadra è mai stata capace di vincere una partita dopo che al minuto 70 si trovava sotto di ben tre reti. Un miracolo.

È il Cagliari dai due volti quello che ieri è sceso in campo contro il Frosinone dell'ex Eusebio Di Francesco.. Eppure le occasioni nella prima frazione di gioco non sono mancate, su tutte il rigore sbagliato da Mancosu (eventuale 1 a 1) e il palo preso dallo stesso trequartista sardo, alla ricerca della prima gioia nella massima serie con la maglia della sua terra.

Ora godiamoci questa vittoria, in attesa del match di mercoledì di Coppa Italia in casa dell'Udinese. L'obiettivo sarà ben figurare anche perché ovviamente la priorità è il campionato. Sassuolo, Parma, Sampdoria e Frosinone. Dal 2016 è il quarto 4 a 3 che il Cagliari mette a segno in rimonta, anche se non allo stesso modo.

