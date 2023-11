Cagliari, tra poco Ranieri in conferenza stampa post Udinese

E' un pilastro per noi"Serie B, i migliori giocatori dopo 11 giornate: Casiraghi torna in vetta, Circati sul podioSerie B, i migliori 5 attaccanti dopo 11 giornate: Man vede la vetta, Coda scala al terzo postoPescara, Sebastiani:"Momento negativo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Domani Udinese-Cagliari, i convocati di Ranieri: torna Aresti, fuori Nandez e tanti bigIl tecnico del Cagliari ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro l'Udinese. Torna in gruppo Aresti, mentre restano fuori Luvumbo, Pavoletti e Mancosu (che resteranno ad a

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: L'Unione Sarda apre sulla Coppa Italia: 'Sfida ad Udine per il Cagliari di Ranieri'Il quotidiano L'Unione Sarda oggi in edicola si è soffermato anche sulla Coppa Italia, dato che il Cagliari questa sera alle ore 21 sarà ospite dell'Udinese nel secondo turno. Una sfida importante p

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Lapadula allo scadere, rimonta Cagliari a Udine: Ranieri affronterà il Milan in Coppa ItaliaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Cagliari, Oristanio: 'Emozione indescrivibile il primo gol in A. Ranieri mi sta facendo crescere'Da 0-3 a 4-3. Il Cagliari ribalta il Frosinone con due reti nel finale. Una rimonta iniziata con una rete realizzata da Gaetano Oristanio, la prima nel massimo campionato. Il calciatore rossoblu ha co

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Udinese, Zarraga prima del Cagliari: 'Oggi opportunità per tutti per dimostrare di essere pronti'Il centrocampista dell'Udinese Oier Zarraga ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima del fischio d'inizio del match di Coppa Italia contro il Cagliari. Questo il suo pensiero all'emittente: 'Ogg

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: Confusione in Udinese-Cagliari: divise simili, friuliani costretti a cambiare divisaInizio di gara ritardato: l'Udinese non si attiene alla scelta delle divise ed è costretta a far rientro negli spogliatoi.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕