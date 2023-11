Cagliari, Pavoletti: 'Non mi sento finito, sono forte di testa grazie al tennis'

- “Si racchiude tutto nell’amore per Cagliari. Era giusto subito tornare in Serie A e ieri per chiudere un po’ il cerchio, sembrava che la prima vittoria in Serie A aspettasse di nuovo me. Ad inizio partita ero fiducioso di vincere, poi quando mi sono ritrovato in campo sul 3-2 mi sono detto che avrei dovuto metterci lo zampino.

Non mi sento ancora finito, credo di poter dare ancora qualcosa. La specialità dei colpi di testa? E pensate che ora salto con un ginocchio in meno (ride, ndr). Non è mai quanto salti in alto, ma è il tempo e il modo a fare la differenza. Forse gli anni di tennis mi hanno insegnato la scelta di tempo”. - “Zito (Luvumbo) è un giocatore veramente fastidioso, sono sicuro che può fare bene.

