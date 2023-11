Café Society - Film (2016)

Bobby è affascinato dal mondo patinato del cinema e spera di poter intraprendere la carriera di agente. Phil, tuttavia, non sembra apprezzare l’improvvisa visita del nipote e gli concede solamente un modesto posto da fattorino.

Nonostante la condotta immorale di Phil e la sostanziale differenza d’età, la giovane è profondamente innamorata dell’uomo. Noncurante della situazione sfavorevole, Bobby si invaghisce di Vonnie e, dopo uno strenuo e romantico corteggiamento, riesce a farla capitolare.

La ragazza accetta di sposarlo e di trasferirsi con lui a New York, ma quando Phil le rivela i suoi sentimenti e la persuade a rimanere al suo fianco, Vonnie si sottrae agli impegni presi con Bobby.Mentre il night club diventa uno dei locali più in vista della città, il ragazzo ritrova l’amore con la bellissima) e la sua vita sembra finalmente completa.

