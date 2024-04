Caduta icona del Cristo redento a San Pietro durante la messa di Pasqua

Il giorno di Pasqua, durante la messa in Vaticano, una folata di vento più potente delle altre ha fatto cadere rovinosamente a terra l'antica icona del Cristo redento sul sagrato della basilica di San Pietro. Due inservienti sono subito intervenuti per rimettere a posto il pesante supporto crollato a pochi metri dal Papa, durante la cerimonia pasquale.

Un episodio anomalo e curioso sul quale in tanti si sono soffermati provando ad individuarvi dei messaggi, come se quel fatto potesse essere un segno celeste, capace di disvelare eventi futuri. Una anomalia certamente imprevista che è stata accostata inevitabilemente ad altri segnali verificatisi in questi anni in coincidenza dei grandi mutamenti vaticani. Per esempio il famoso fulmine che nel 2013 andò a scaricarsi sulla grande croce di ferro situata sulla sommità di san Pietro proprio nel giorno in cui l'allora pontefice Benedetto XVI rinunciava al soglio di Pietro per ritirarsi a vita privata sul colle vatican

