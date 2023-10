Caccia all'uomo nel Maine, allerta al confine con Canada

Il killer del Maine è ancora a piede libero. A 48 ore dal massacro che ha compiuto, nel quale hanno perso la vita 18 persone e altre 13 sono rimaste ferite, di Robert Card non si ha nessuna traccia. Il suo cellulare è stato recuperato e vicino alla sua auto abbandonata è stato trovato un"biglietto" che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere di addio.

Secondo indiscrezioni, si tratterebbe di una nota di addio che potrebbe indicare che Card si è tolto la vita, opzione scelta da molti autori di stragi di massa. Gli investigatori hanno recuperato anche il cellulare del killer dal quale si augurano di poter decifrare cosa è successo prima del gesto folle di aprire il fuoco in una sala da bowling e in un ristorante.

