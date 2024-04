C'è un Pianeta da salvare. Il riscaldamento globale e i cambiamenti del clima non sono una novità. Lo si sente ripetere da anni e la speranza è che il grido d’allarme lanciato da ogni angolo del mondo venga ascoltato da tutti. Certo, principalmente da chi ha in mano le sorti del futuro dei nostri figli. Ma ciascuno di noi può fare qualcosa.

Prima di tutto è consigliabile acquistare elettrodomestici a ridotto consumo energetico, ma poi basta soltanto spegnere la luce quando si esce da una stanza, non lasciare tv e radio accese anche quando non serve e staccare la spina quando abbiamo ricaricato smartphone o pc Un'alimentazione sana e mirata non fa bene solo alla salute ma anche all’ambiente. Si calcola le produzioni alimentari incidono su un terzo dei gas serra.

