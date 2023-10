C'è posta per te e Forum, il richiamo del Agcom: ecco il motivo

L’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha puntato la lente di ingrandimento su due programmi Mediaset. I richiami sarebbero dovuti ad episodi di sessismo, legati ai programmi C’è Posta per Te e Forum. Le puntate 'incriminate' sono quelle mandate in onda all'inizio del 2023. L'accusa riguarda la possibile mancanza «della corretta rappresentazione della donna».

L' Agcom in questo caso segnala che il discorso del giudice del programma: «viola i limiti della correttezza in quanto attribuisce una responsabilità alla protagonista femminile della storia per il comportamento violento del protagonista maschile e la colpevolizza per l’aggressione subita».

