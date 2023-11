C'è l'ok dell'Ue a modifiche aiuti regionali tedeschi per la svolta green

BRUXELLES, 30 OTT - La Commissione Ue ha dato il via libera oggi alla modifica della carta degli aiuti regionali 2022-2027 per la Germania. Lo comunica l'esecutivo europeo in una nota.

La modifica approvata consente di aumentare gli importi massimi degli aiuti agli investimenti dal 10% al 15% in alcune aree della regione di Saarlouis e dal 15% al 20% nella regione di Saalfeld-Rudolstadt. Tali territori sono stati considerati come ammissibili al sostegno del Fondo per la Transizione Giusta secondo i piani territoriali relativi al Fondo della Germania, approvati dalla Commissione il 15 dicembre 2021.

