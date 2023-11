C'è ancora domani: un film per celebrare il coraggio delle donne

Per la Giornata Internazionale del 25 novembre, 5 film recenti, noti e meno noti, poetici e spesso senza retorica, da guardare sempre per celebrare il coraggio delle donne. A partire da C'è ancora domani di Paola Cortellesi Cosa rimane del corpo di un nome, sempre che ancora un corpo ce l’abbia, quando fanno di tutto per farti dimenticare il suo peso? Che ha forma rotonda o spigolosa, che si protende in avanti come “D” o che ha angoli retti come “L”.

Come la protagonista del monologo recitato insieme a Claudio Santamaria nel 2016 contro la violenza sulle donne, «Mi chiamo, non so più come mi chiamo», anche la sua Delia nello straordinario debutto alla regia di Paola Cortellesi, C’è ancora domani, smarrisce lentamente le sue lettere sotto l’autoritarismo patriarcale dell’Italia degli anni Quaranta, che nel film già campione d’incassi dopo la terza settimana in sala si esprime nelle figure maschili che popolano le strade di Rom





Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donneDomani è il 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e, data l’ondata di indignazione, dolore e sgomento provocata dal femminicidio di Giulia Cecchettin in tutto il Paese, è facile prevedere che qualunque appuntamento sarà affollato e probabilmente di massa, perché la rabbia è grande, e tutte si sentono chiamate in causa.

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donneCortei, corse, passeggiate, visite ginecologiche gratuite, rassegne. Ma soprattutto tanto rumore. La Giornata internazionale della violenza sulle donne, a pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin che ha scosso tutto il Paese, ha portato nelle piazze italiane migliaia di persone che hanno gridato per dare voce a chi non ce l’ha più con flash mob, cortei, e sit-in. «Il numero di donne vittime di aggressioni e sopraffazioni è denuncia stessa dell’esistenza di un fenomeno non legato soltanto a situazioni anomale. Ad esso non possiamo limitarci a contrapporre indignazioni a intermittenza. Siamo lontani dal radicamento di quel profondo cambiamento culturale che la nostra Carta costituzionale indica». Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

