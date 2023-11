C'è ancora domani: il debutto di Paola Cortellesi come regista

C'è ancora domani, Paola Cortellesi debutta alla regia con un film che parla di passato e di presente. In balìa di un marito padrone e di un suocero canaglia, prigioniera del focolare, paladina del cortile. Una donna la cui unica aspirazione è il matrimonio imminente della sua primogenita, figlia prediletta e suo unico grande amore, per la quale nutre speranze di una vita agiata e serena.

Si chiama Delia il personaggio che Paola Cortellesi ha interpretato in C'è ancora domani, il film che ha segnato il suo debutto come regista e che - dopo l'anteprima in Concorso alla Festa del Cinema di Roma 2023, dove si è aggiudicato il Premio del pubblico, una menzione speciale e premio speciale della giuria - dalla sua uscita nelle sale dello scorso 26 ottobre si è già aggiudicato il Biglietto d'Oro come Film Italiano più visto del 2023 con un incasso che sfiora i 13 milioni di Euro

