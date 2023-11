Buone notizie per l'Italia: Moody's alza l'outlook e Bruxelles approva la manovra di bilancio

La politica assume a volte atteggiamenti inspiegabili, che fanno a pugni col senso comune; l’ultima settimana ne offre un saggio da manuale. Abbiamo avuto tre buone notizie che smentiscono le Cassandre, almeno per ora. La prima: dopo Standard & Poor’s, dopo Dbrs e dopo Fitch anche Moody’s riconosce che i conti pubblici reggono nonostante un debito spropositato. Che c’è stato uno sforzo, un tentativo lodevole, un atteggiamento responsabile al di là delle previsioni.

Cosicché l’agenzia di rating ha alzato l’outlook dell’Italia a “stabile” da “negativo” qual era. Seconda buona novella che capirebbe perfino chi non mastica di economia: la Commissione dei cattivoni di Bruxelles, quelli sempre dipinti dalla letteratura di destra con il fucile spianato nei nostri confronti, ha dato un sostanziale via libera alla manovra di bilancio per il prossimo anno. Senza paraocchi di tipo politic





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Dell'Utri: 'Berlusconi criticato come Manzoni e Cavour''Uno nella vita ha cose buone, cose meno buone'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

L'Italia alla prova del rating, ora occhi su Moody'sUnicredit: 'Non declasserà'. Barclays: 'Spread andrebbe a quota 250' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Moody's rialza l'outlook per l'Italia da negativo a stabileLa settimana si chiude con l'atteso responso di Moody's sul rating sovrano dell'Italia, che ha rialzato l'outlook da negativo a stabile. Moody's sottolinea che le prospettive di breve termine dell'Italia sono sostenute dall'attuazione del Pnrr e dai recenti miglioramenti del settore bancario. Tuttavia, l'agenzia invita a ridurre il debito italiano troppo elevato e mette in guardia dai rischi di un'esecuzione inefficace del Pnrr.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Moody's conferma il rating dell'Italia 'Baa3' e alza l'outlook a 'stabile'L'agenzia Moody's ha confermato il rating dell'Italia 'Baa3' e ha migliorato l'outlook da 'negativo' a 'stabile'. La decisione riflette una stabilizzazione delle prospettive economiche del Paese, la salute del settore bancario e le dinamiche del debito pubblico.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Moody's valuta l'ItaliaMotivi per essere fiduciosi sul giudizio di Moody’s sul rating italiano. Il potere dei tassi e le stime della Commissione europea sulla crescita e sul rapporto deficit-pil italiano sono segnali positivi. Di mrosariamarche2

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »

Manovra, Ue: «Italia non pienamente in linea, sia pronta a correzioni nel 2024». Gentiloni: «Non bocciata, siaManovra, Ue: Italia non pienamente in linea, sia pronta a correzioni in conti pubblici nel 2024

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »