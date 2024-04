Buone notizie dall'allenamento del Napoli: Olivera torna in campo

Arrivano buone notizie dall'allenamento odierno per il Napoli di Francesco Calzona . La squadra, infatti, è tornata a correre dopo il pareggio interno contro il Frosinone e ci sono delle novità riguardanti Olivera , alle prese con un infortunio agli adduttori.

Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa si sono allenati sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione tecnica. Finale di seduta dedicato a lavoro di possesso palla. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Napoli Allenamento Olivera Infortunio Serie A

