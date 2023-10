Buon compleanno Brigitte Bardot! L'icona beauty ha 89 anni di età

Buon compleanno Brigitte Bardot! L'attrice francese compie oggi, sabato 28 settembre 2023, 89 anni di età, siamo sicuri in compagnia dei grandi amori della sua vita: gli animali. Sex appeal inarrivabile la bionda e affascinante star che ha fatto del broncio da bambola il suo punto di forza, ha incarnato il sogno di un'epoca, quella tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Bellissima e disinibita con le labbra carnose evidenziate da rossetto corallo, i capelli biondissimi, portati messy e cotonati, in mezzi raccolti o sciolti sulle spalle, il kajal bold e nero per un trucco da gatta che incornicia gli occhi, i piedi scalzi e gli outfit hippy chic. Ancora oggi, un'ispirazione per molte di noi.

