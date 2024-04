Buon 90esimo compleanno a Dame Jane Morris Goodall, etologa e antropologa britannica, massima esperta mondiale di scimpanzé e “messaggera di pace” dell’Onu. Poco più che ventenne giunse in Tanzania — in quello che oggi è il parco di Gombe — e iniziò i suoi studi pionieristici sulla specie più prossima a noi umani, alla cui difesa ha dedicato tutta la vita. Per questo ha fondato un istituto con sedi in diversi Paesi del mondo, compreso il nostro (il Jane Goodall Institute Italia).

Chi aveva un interesse per i primati era Marlon Brando, che una volta incontrò proprio Goodall (c’è una foto che li ritrae insieme). Pare che la star di Apocalypse Now e Gli ammutinati del Bounty volesse trasformare il suo atollo di Tetiaroa in un santuario per scimmie, progetto mai realizzato — dal 2014 sull’isola è aperto un resort di lusso, il “The Brando

