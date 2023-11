Bulgaria: verso il ballottaggio per il sindaco di Sofia

(ANSA) - SOFIA, 30 OTT - Domenica prossima si dovrebbe tenere con ogni probabilità il ballottaggio per il sindaco della capitale della Bulgaria Sofia, che conta circa due milioni di abitanti su poco più di 6,6 milioni di bulgari, secondo i primi exit poll delle elezioni amministrative svoltesi oggi. Il voto per il sindaco di Sofia è stata la sfida più attesa nella giornata odierna.

La sindaca uscente Yordanka Fandakova, esponente del Gerb, ha rinunciato a candidarsi dopo aver espletato ben quattro mandati. Il nuovo candidato del Gerb è il giornalista televisivo Anton Hekimian, che si piazzerebbe al terzo posto con il 17% dei voti.

A parte questa novità, Gerb - stando agli exit poll - avrebbe riconfermato le sue posizioni a livello nazionale. Il ballottaggio domenica prossima si terrà nella maggior parte delle grandi città bulgare. Scarsa l'affluenza alle urne oggi, che si sarebbe attestata a poco più del 40% degli elettori.Polonia verso voto-chiave alle elezioni legislative headtopics.com

