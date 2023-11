Brutta sorpresa per il vigilante di un hotel: l'incontro ravvicinato con un orso

Se l'è cavata con qualche graffio ma nessuna grave conseguenza il vigilante del St. Regis Aspen Resort di Aspen, che si è trovato faccia a faccia con un orso entrato nelle cucine dell'hotel.

L'incontro ravvicinato Dai primi accertamenti sembra che l'orso, intorno alle 23, sia riuscito ad entrare attraverso le porte che danno su un cortile. Nel video si vede il vigialnte che, allertato da alcuni rumori, perlustra i locali quando improvvisamente viene aggredito dall'orso che lo scaraventa sul pavimento colpendolo con le zampe anteriori.

L'agente è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione e sono stati rilevati solo alcune ferite da graffio sulla schiena. La caccia all'orso I guardiacaccia sono giunti sul posto e, dopo avere visionato le immagini delle telecamere di sicurezza e avere ascoltato i testimoni, hanno avviato la caccia per l'identificazione dell'orso. L'animale è stato individuato qualche ora dopo, non lontano dall'Hotel, ed è stato rilevato un comportamento particolarmente aggressivo che ha spinto i rangers alla sedazione e al successivo abbattimento dell'animale. headtopics.com

Matt Yamashita, Area Wildlife Manager ha dichiarato: “Tutti hanno avuto un ruolo importante nella nostra indagine. Utilizzando le riprese fornite dall’hotel, siamo stati in grado di confermare il comportamento aggressivo dell’orso e identificare le caratteristiche fisiche uniche dell’animale che hanno contribuito alla corretta identificazione dell’orso colpevole dell'aggressione”.

Brutta botta per il Real Madrid, anche Tchouaméni si fa male: arrivederci al 2024LIGA - Altro infortunio in casa Real Madrid. Ancelotti perde anche il mediano Tchouaméni che ha riportato la frattura del secondo metatarso del piede sinistro Leggi di più ⮕

Napoli, Politano: 'All'intervallo ci siamo detti che stavamo facendo una brutta figura'Matteo Politano, attaccante del Napoli, uno dei migliori in campo contro il Milan, a fine partita è intervenuto al microfono di DAZN: 'E' un punto che vale tanto, siamo felici della reazione, abbiamo Leggi di più ⮕

Napoli, Politano: 'Ci siamo guardati in faccia, stavamo facendo una brutta figura. Contento per la reazione'Matteo Politano, autore del gol del Napoli che ha riaperto la partita, è stato intervistato a DAZN nel post partita. Le sue parole. Sul pareggio: "Vale tanto siamo felici della reazione, abbiamo Leggi di più ⮕

Sudtirol, Bisoli: 'Non cambierei questo gruppo. C'è una brutta notizia che mitiga la nostra gioia'Pierpaolo Bisoli, allenatore del Sudtirol, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria contro il Venezia di questo pomeriggio: 'Innanzitutto ci tengo a fare una dedica. In queste ore è scomparso un Leggi di più ⮕

Il Marsiglia condanna gli avvenimenti di questa sera: 'Per colpa di pochi rovinata una festa'Una brutta serata per il Marsiglia e per i suoi tifosi, protagonisti di un episodio vergognoso che ha portato al rinvio della partita contro il Lione, dopo che il pullman dell'OL è stato bersagliato Leggi di più ⮕

Sassuolo, Dionisi ha ottenuto le risposte desiderate ma ha più rimpianti del BolognaC'è stato bisogno, ancora una volta, di uno schiaffo per reagire ma il Sassuolo è riuscito a evitare la beffa nel derby con il Bologna, riscattando la brutta prestazione di una settimana fa contro l Leggi di più ⮕