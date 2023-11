Brignone: 'Questione fluoro? Una c****a, la regola mi convince molto poco'

Nel gigante sul Rettenbach è stata la norvegese Ragnhild Mowinckel a farne le spese, squalificata perchè i suoi sci non erano a norma secondo le regole introdotte quest'anno. Una tema che fa e farà discutere e che non convince affatto le sciatrici., che ha preceduto nell'ordine d'arrivo Federica Brignone e Petra Vlhova. Ma uscendo dal campo dei risultati, l'argomento del weekend è stato.

non credo che l'attrezzatura di prova funzioni correttamente. Pare che i test possano dare un effetto sia positivo che negativo sullo stesso skipper con un intervallo di venti minuti"È una ca****a! "È una regola che non condivido. Anche se hai degli sci nuovi senza fluoro, potresti raccoglierlo dalla neve e sei fuori. Non sono per niente a sostengo di tutto questo. So che può succedere a chiunque di essere squalificati.

