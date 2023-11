Briatore derubato in centro e in pieno giorno: 'Milano non è più sicura'

«Il mio autista racconta Briatore mi stava aspettando mentre avevo un appuntamento per un caffè. L'autista viene chiamato al telefono, scende dalla macchina e in quel momento arriva un extracomunitario in monopattino, apre la portiera, prende lo zaino appoggiato sul sedile e scappa»

«Per fortuna prosegue nel suo sfogo sui social nelle vicinanze c'era un capitano della Guardia di Finanza che vede la scena, corre, blocca questo ragazzo. E poi riconsegna lo zaino all'autista». «Al militare va tutto il mio ringraziamento.

È a questo punto del video che parte l'«affondo» al sindaco di Milano, Beppe Sala. «Che conclude Briatore dice sempre che va tutto bene e che tutto è a posto. Invece non c'è nulla che va bene. Milano è una città pericolosa. Per cui datevi una mossa, cercate di sistemarla perché così la gente ha paura.

Quella di Briatore è solo l'ultima delle denunce social sull'allarme sicurezza a Milano, iniziate nel luglio del 2022 con un post di: «Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano. Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero». L'imprenditrice e influencer concludeva: «La situazione è fuori controllo».

In seguito a quella di Ferragni le lamentele e le denunce vip sull'argomento si sono moltiplicate, allungando una lunga lista che comprende la moglie del calciatore Stefano Sensi, Giulia Amodio, la showgirl di «Temptation Island» Desirée Maldera, le ex veline Ludovica Frasca e Thais Wiggers, la presentatrice tv e influencer Giulia Salemi.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIBERO_OFFICIAL: Milano, Briatore contro Sala: "Io derubato in centro, tutto fuori controllo"' Milano città sicura o non sicura? Sentite cosa mi è successo': inizia così l'ultimo video postato da Flavio Bri...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Briatore derubato a Milano: “Un extracomunitario in monopattino ha preso il mio zainettoFlavio Briatore ha subìto un tentativo di furto in pieno centro a Milano. A denunciare con un lungo video sfogo la disavventura è stato lo stesso imprenditore sui suoi canali social, cogliendo l’occasione anche per criticare il sindaco Beppe Sala per la poca sicurezza della città.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Flavio Briatore derubato a Milano: 'Città pericolosa'Un giovane ruba lo zainetto del manager

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: De Benedetti e giornaloni in imbarazzo per Sala e il disastro a MilanoIl Seveso esonda e rovina il ponte di Ognissanti a Beppe Sala . Il sindaco di Milano, più arcobaleno dei calzini che tanto spesso sfoggia, t...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Briatore e il figlio Nathan Falco a Dubai, la foto nel deserto scatena gli hater: «Antipatici». L'imprenditoreFlavio Briatore e il figlio Nathan Falco sono volati a Dubai, città simbolo del...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Flavio Briatore, la foto col figlio scatena l'odio: "Una cosa da rinc***"Una storia già vista e rivista. Ma che evidentemente continua ad appassionare molti italiani. Flavio Briatore e il figlio Nathan F...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕