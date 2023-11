Breve storia del lancio di volantini in guerra

Caricamento playerper l’esercito israeliano, che ormai da oltre due settimane sta assediando la Striscia di Gaza e sta preparando una probabilee le pressioni dell’opinione pubblica israeliana perché governo ed esercito facciano di più per ottenere una loro liberazione stanno aumentando.

Il lancio di volantini in territorio “nemico” è uno strumento che fu utilizzato in modo massiccio nella prima metà del secolo scorso, e in particolare durante le due guerre mondiali. I volantini venivano preparati e poi lanciati dagli aerei per chiedere collaborazione alla popolazione o per motivi di propaganda.

As part of the extensive efforts to free the hostages held by the Hamas terrorist organization in Gaza, the IDF today used multiple channels to communicate with the residents of Gaza and ask for information about the hostages, offering protection and compensation in return.e isolati utilizzarono delle mongolfiere per mantenere i contatti con l’esterno, superare le truppe prussiane e far arrivare comunicazioni. headtopics.com

Il lancio di volantini in territorio nemico divenne costante e massiccio durante la Prima guerra mondiale: lo usarono molte delle nazioni in guerra, utilizzando mongolfiere e aerei. Quando alcune delle mongolfiere dell’esercito britannico vennero abbattute dall’esercito tedesco, fu studiato e realizzato un nuovo sistema di mongolfiere senza pilota.

destinato ai civili francesi e belgi nei territori occupati dalla Germania. Veniva stampato settimanalmente in circa 5000 copie e poi distribuito con lanci da aerei e palloni aerostatici. Un lancio di volantini sulla Germania durante la Seconda guerra mondiale (AP Photo/U.S. Army Air Force Photo) headtopics.com

Nell’agosto del 1918 sette biplani con a bordo otto aviatori italiani entrarono nello spazio aereo di Vienna, capitale dell’Impero austro-ungarico, con cui l’Italia era in guerra. Lasciarono cadere sulla città migliaia di volantini con due diversi messaggi propagandistici che invitavano gli austriaci a smettere di combattere per l’Impero e celebravano i colori della bandiera italiana.

