Brentford, valutazione monstre su Toney: due top club avvisati

TUTTOMERCATOWEB: Toney conteso nonostante la squalifica per scommesse. Il Brentford punta a un incasso XXLIvan Toney è attualmente squalificato per scommesse fino a metà gennaio, ma il Brentford resta fiducioso di poter monetizzare dalla sua cessione, una volta che il giocatore sarà disponibile. Second

CMDOTCOM: Chelsea-Brentford, sfida per il nuovo wonder kid ingleseChelsea e Brentford si sfidano per il nuovo wonder kid inglese: come riporta il Daily Mail, i fari sono puntati su Miles Leaburn, attaccante classe 2003 che sta facendo faville in League One (terza divisione)

TUTTOMERCATOWEB: Chelsea, a gennaio può tornare Leaburn: il bomber del Charlton piace anche al BrentfordCompirà 20 anni tra meno di un mese ma il suo nome è da tempo sui taccuini di alcuni club di Premier League. Miles Leaburn, secondo le informazioni riportate dal Daily Mail, piace in particolare a C

CMDOTCOM: Chiesa a CM: 'Dubbi sul secondo gol annullato a Kean'È continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L&39;ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com,

ILGIORNALE: I cinque film più terrificanti di sempre (secondo la scienza)Secondo una ricerca scientifica, basata sull'aumento dei battiti del cuore, ecco i 5 film più terrificanti di sempre, perfetti per la serata di Halloween

CORRIERE: Lucca Comics & Games 2023: gli 8 appuntamenti da non perdere secondo noiCosa leggere, vedere e giocare al festival toscano

