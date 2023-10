Brekalo, la risorsa in più per l’attacco della Fiorentina

, dopo i buoni risultati ottenuti nella scorsa stagione, vuole essere nuovamente grande protagonista sia in campionato sia nelle coppe. In, la voglia è quella di provare ad arrivare in fondo anche se entrambi i cammini non sono per nulla semplici.I viola stanno dimostrando di grandi potenzialità a livello offensivo; una squadra che, fino a questo momento, ha mandato in gol tanti giocatori diversi.

Tra i protagonista troviamo, senza ombra di dubbio, Brekalo; l’esterno offensivo può andare a mettere in difficoltà la difesa avversaria e può dare un contributo determinante all’interno della partita. Andiamo a vedere la probabile formazione della Fiorentina con la presenza, dal primo minuto, dell’attaccante. Terracciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi; Duncan, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran..

