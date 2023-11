Bracciali maxi: guida alla tendenza gioielli autunno-inverno 2023-2024

GO BIG OR GO HOME: il mantra della moda autunno-inverno 2023-2024 ha parlato. E le tendenze gioiello, che ne sono lo specchio, ci guidano alla scoperta dei bracciali maxi. Veri protagonisti (assoluti) dei nostri look Minimalismo? Tutt’altro. Agli antipodi del chiacchieratissimo quiet luxury di cui tanto si parla, le tendenze moda di questa stagione sussurrano massimalismo con gioielli dalle dimensioni esagerate.

Bracciali maxi: la tendenza metallo Iconici o astratti? Nell’amplificare le proporzioni, i bracciali maxi di Gucci per la stagione autunno-inverno 2023-2024 ci ricordano quale sia la signature della maison, oggi guidata dal neo direttore creativo Sabato De Sarno: il morsetto, dalla forte ispirazione equestre (che è pilastro fondante nella storia della griffe fiorentina), contraddistingue così il bracciale in metallo argentato di questa stagione.

