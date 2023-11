Botte e minacce di morte alla moglie: «Hai comprato le sigarette sbagliate»

LA PAURA Dopo un’accurata indagine, il Tribunale ha disposto per l’indagato campano l’allontanamento dall’abitazione familiare, il divieto di accedervi senza autorizzazione, nonché il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna e di comunicare con lei. Alla Polizia di Stato il compito di eseguire la misura cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico. Non si ferma, insomma, l’escalation di violenze ai danni delle donne.

