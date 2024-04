Botta e risposta sulla strage degli operatori di World Central Kitchen a Gaza fra il capo dell'Ong, José Andrés, che ribadisce in un'intervista alla Reuters che il drone israeliano ha colpito 'auto per auto', e il ministro israeliano Nir Barkat, che risponde sulla Bbc:'Sciocchezze'.

In un'intervista in video alla Reuters, riportata dal sito dell'agenzia e descritta come 'molto emotiva', Andrés ribadisce anche il concetto che Israele conosceva i movimenti della sua associazione umanitaria:'Non si è trattato di una situazione sfortunata, tipo 'oops! Ho sganciato la bomba nel punto sbagliato', ha detto.'Era un convoglio molto ben segnalato, con contrassegni sui tettucci delle auto: un logo colorato del quale siamo ovviamente molto fieri. Era molto chiaro chi eravamo e cosa facevamo'.'Anche se non fossimo stati coordinati con l'Idf, nessun Paese democratico e nessun militare può bersagliare civili e operatori umanitari', ha detto ancora il capo di Wck alla Reuter

Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

