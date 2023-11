Borussia Dortmund, il sogno è il ritorno di Sancho. Può fargli spazio un baby talento

Per fargli posto rischia di dover essere"sacrificato" un baby talento, anch'esso nato in Inghilterra e arrivato da Oltremanica: è il 19enne di grande qualità. L'intenzione del club di Bundes è però quella di non perderlo a titolo definitivo: la sua uscita, nel caso, avverrebbe solo con la formula del prestito, in previsione di un suo ritorno alla base.

