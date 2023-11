Borse europee in rialzo, titoli tecnologici in evidenza

Le Borse europee si muovono all’unisono e in prudente rialzo, sostenute anche dai future positivi a Wall Street. Al centro degli acquisti a livello continentale i titoli tecnologici , a partire da Sap a Francoforte e Asm ad Amsterdam in scia alla trimestrale di Nvidia Corp sopra le attese ma timida sulle prospettive di vendita in Cina.

Con scambi ridotti in vista della festività del Thanksgiving, gli investitori sembrano aver digerito senza scossoni i messaggi arrivati dalle ultime minute Fed e dal discorso di Christine Lagarde (Bce) che invitano alla cautela coloro che immaginano che la stretta monetaria sia ormai conclusa. Apertura in rialzo a Wall Street, con gli indici spinti dal settore tech - che approva il ritorno di Sam Altman come amministratore delegato di OpenAI - e dal calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro, con quello del decennale ai minimi degli ultimi due mes





sole24ore » / 🏆 1. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Borse, perché adesso Wall Street teme un’impennata di fallimenti aziendaliAd agosto, s’è registrata globalmente una quantità di fallimenti come non si vedeva dal 2009 e negli Usa. Nei primi 7 mesi di quest’anno, si sono contate 402 richieste di bancarotta, quasi il doppio del 2022

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Borsa: Europa in ordine sparso, bene Wall Street, Milano +0,9%Borse europee in ordine sparso nel finale di seduta con i listini Usa positivi. Accelerano Milano (+0,9%) e Parigi (+0,55%), ancora in calo Madrid (-0,32%) e Londra (-0,27%), invariata Francoforte. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Meta fa il pieno di utili e ricavi, sale a Wall StreetMeta chiude il terzo trimestre sopra le attese degli analisti e sale a Wall Street. L'utile netto è più che raddoppiato a 11,58 miliardi di dollari, segnando un balzo del 164%. I ricavi sono invece saliti del 23% a 34,15 miliardi. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Borsa: Europa in ribasso, Wall Street contrastata, Milano -0,7%Peggiorano le principali borse europee con i listini Usa contrastati, da Parigi (-1,03%) a Milano e Londra (-0,7% entrambe) e Madrid (-0,4%), mentre sale Francoforte resta in parità. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Borsa: Europa in calo con Wall Street e tecnologiciLe trimestrali dei big tech deludono Wall Street e la debolezza del mercato americano si riversa anche su quello europeo che gira di nuovo in calo. Londra cede lo 0,08%, Parigi lo 0,45%, Francoforte lo 0,5%, Milano l'1,13 per cento. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Elon Musk e Twitter, chi ha finanziato acquisto perde 2 miliardiI dati del Wall Street Journal

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »