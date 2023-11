Borse europee in rialzo, attesa per la valutazione di Moody's sul debito italiano

Le Borse europee sono in rialzo e anche Piazza Affari (FTSE MIB) sale nel giorno della 'pagella' di Moody's sul debito italiano. Gli asset italiani sui mercati finanziari hanno già superato gli esami di S&P, Dbrs e Fitch ma il giudizio dell'agenzia americana - che arriverà stasera a mercati chiusi - è considerato cruciale, visto che quello attuale è a Baa3, un gradino sopra il cosiddetto livello spazzatura.

I listini vengono da una seduta negativa che ha spento l'entusiasmo dei giorni precedenti, con il greggio che ha toccato i minimi da luglio. Gli occhi degli investitori restano puntati sui dati economici e sulle mosse delle banche centrali mentre si rafforzano le speranze di un taglio dei tassi di interesse. In calendario i discorsi di una serie di banchieri della Bce, compreso quello a Bruxelles della presidente, Christine Lagarde, previsto in mattinat

:

