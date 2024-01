Borse europee in calo, attenzione al Forum di Davos

Dopo un avvio in calo, le Borse europee peggiorano, mentre il Forum di Davos, in Svizzera, continua a catalizzare l'attenzione con lo scontro tra 'falchi' e 'colombe' della Bce sulle prospettive della politica monetaria europea. In attesa di parlare alla platea del Forum, la presidente della presidente della Bce Christine Lagarde si è detta «fiduciosa» sul fatto che il picco dei tassi «è stato raggiunto», ma che occorre comunque «restare restrittivi».

La presidente rimane cauta, anche se tra i membri del consiglio direttivo «probabilmente c'è un consensus per un taglio dei tassi di interesse entro l'estate». Oltreoceano, invece, indicazioni sull'economia potranno arrivare dal Beige Book, utile anche per provare a prevedere le prossime mosse della Federal Reserve, dopo che il governatore della Fed Waller ha detto che «non c'è fretta di tagliare i tassi». In calendario i dati su vendite al dettaglio, prezzi all'importazione e produzione industrial





