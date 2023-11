Borse asiatiche in rialzo dopo l’annuncio della Federal reserve

Il Kospi della Corea del Sud è salito dell’1,8% a 2.342,87. L’Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato l’1,2% a 17.296,34, mentre lo Shanghai Composite è salito dello 0,1% a 3.026,32. «Non sorprende che i mercati asiatici stiano rispondendo positivamente ai guadagni delle azioni e delle obbligazioni statunitensi dopo che la Federal Reserve ha suggerito che il suo ciclo di inasprimento politico potrebbe raggiungere la fine della corsa.

