Borsa: test trimestrali ancora negativo, Milano chiude a -0,8%

Pesante Moncler (-6,5%), riscatto Saipem (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - Finale di settimana negativo per le Borse europee: nonostante la vivacita' delle piazze asiatiche e l'inflazione Pce di settembre confortante in chiave Fed, sono state per lo piu' alcune trimestrali (Sanofi su tutte ma anche NatWest e Remy Cointreau) a orientare ancora al ribasso l'umore degli operatori.

A Milano pesante Moncler (-6,5%) per le indicazioni di un andamento debole delle vendite a settembre e ottobre. Dietrofront di St (-3,7%) che aveva ben reagito alla trimestrale, ancora in calo Stellantis(-2%). Riscatto per Saipem (+4%) ieri in calo a sorpresa dopo la trimestrale, bene i bancari a cominciare da Unicredit (+1,1%) nel giorno dell'ok dell'assemblea alla nuova tranche del programma di acquisto di azioni proprie per 2,5 miliardi.

Sul mercato valutario, euro/dollaro stabile a 1,059 (1,057 ieri). Petrolio in rialzo di un punto percentuale con il Brent dicembre a 88,9 dollari al barile e il Wti dicembre a 84 dollari al barile. Gas naturale stabile a 50 euro al megawattora (-0,2%).Guerra ultime notizie. Esercito israeliano: comando centrale di Hamas nell’ospedale di Gaza. headtopics.com

