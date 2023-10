Borsa: settimana fiacca per l'Europa, verso bilancio pesante ad ottobre

-0,3% Ftse Mib nell'ottava, ma saldo mensile e' -3,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 set - Settimana complessivamente fiacca per le Borse europee che si apprestano ad archiviare un ottobre pesante sotto il profilo della performance. In una ottava segnata dalle trimestrali e a cui la Bce non ha fornito particolare supporto agli indici, Piazza Affari e' arretrata dello 0,3% mentre Parigi e Londra sono state le peggiori cedendo oltre un punto percentuale.

Auto e sanita' i comparti piu' colpiti dalle vendite. Sul listino milanese sono state le banche a tenere il Ftse Mib vicino all'equilibrio (+4,3% Unicredit, la migliore) ma anche il mondo dell'energia, con A2a e Erg in particolare, si e' ben comportato. Da dimenticare l'ottava di Nexi (-19%) complice il crollo della concorrente Worldline.

A due sedute dalla conclusione, il bilancio di ottobre e' molto negativo per i listini azionari del Vecchio Continente: -3,4% Milano, perdite tra il 4% e il 5% per Londra, Parigi e Francoforte, -5,2% per Madrid.Guerra, ultime notizie. Israele intensifica i raid aerei e le operazioni di terra a Gaza, interrotta rete internet. Raffica di razzi sul Sud di Israele headtopics.com

