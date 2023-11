Borsa: Milano allunga fino a +1%, Mediobanca resta in testa

La Borsa di Milano allunga il passo più di altre Piazze europee. Il Ftse Mib sale fino a +1% (27.556 punti) con Mediobanca in testa (+3,46%) dopo l'esito dell'assemblea che ha visto prevalere la lista del cda.

Tra i migliori poi Campari (+2,85%), Prysmian (+2,49%) e Saipem +2,23%), quest'ultima ancora in recupero dopo la frenata successiva alla trimestrale sui timori del mercato sulla diluizione del capitale con una conversione del bond.

Tim conferma 0,24 euro (+1,04%) con gli analisti perplessi sul piano Merlyn alternativo a Kkr. Contropiano già bocciato dal Governo. Cede Amplifon (-1,8%) con l'ebitda ricorrente del terzo trimestre che ha mancato le stime. headtopics.com

Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 193 punti (-4 punti base) così come lo è il rendimento del decennale italiano al 4,75% (-4 punti base).

Mediobanca: in assemblea vince la lista del cdaL'assemblea di Mediobanca ha votato per la lista del consiglio uscente che ha prevalso su quella di Delfin. (ANSA) Leggi di più ⮕

Mediobanca, ad assemblea vince la lista del Cda con il 52,60%Per la lista Delfin ha votato invece il 41,74% Leggi di più ⮕

Mediobanca: in assemblea vince la lista del cdaL'assemblea di Mediobanca ha votato per la lista del consiglio uscente che ha prevalso su quella di Delfin. (ANSA) Leggi di più ⮕

Vinted, l’ecommerce di vestiti e accessori usati andrà in Borsa: cosa sapere sull’unicorno lituanoSecondo indiscrezioni riportate dal , l Leggi di più ⮕

Guida alla giornata di BorsaDominano i timori legati al conflitto mediorientale ma si attende con ansia la decisione sui tassi di interesse della Fed, in arrivo mercoledì Leggi di più ⮕

Borsa: l'Europa prosegue in rialzo, spread stabile a 193 puntiLe Borse europee confermano l'andamento positivo, con l'indice d'area, lo stoxx 600, in recupero dai minimi da 10 mesi. Sui listini la lente è sempre sugli sviluppi in Medioriente e, dall'altra, sulla riunioni di mercoledì della Fed. (ANSA) Leggi di più ⮕