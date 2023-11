Borsa: l'Europa prosegue in rialzo, spread stabile a 193 punti

Le Borse europee confermano l'andamento positivo, con l'indice d'area, lo stoxx 600, in recupero dai minimi da 10 mesi. Sui listini la lente è sempre sugli sviluppi in Medioriente e, dall'altra, sulla riunioni di mercoledì della Fed. Gli analisti si attendono tassi fermi, così come già deciso dalla Bce.

Archiviata l'inflazione spagnola invariata e il pil tedesco leggermente meglio delle stime, i listini viaggiano senza esitazioni con i future su Wall Street in rialzo. Lo spread tra Btp e Bund è stabile sui 193 punti con il rendimento del decennale che risale e tocca il 4,75%. Tra le singole Piazze, Milano guadagna lo 0,8% con Amplifon (+3,7%), Campari (+2,7%) e Mediobanca (+2,62%) in testa. Deboli Fineco (-0,59%) e Cnh (-0,21%).

Guida alla giornata di BorsaDominano i timori legati al conflitto mediorientale ma si attende con ansia la decisione sui tassi di interesse della Fed, in arrivo mercoledì Leggi di più ⮕

Borse nere: ecco i modelli perfetti per rendere speciale ogni lookNon sono semplici borse nere ma accessori in grado di dare il twist giusto a ogni outfit. Scoprite perché. Leggi di più ⮕

Borse low cost, le più belle (secondo noi)Trendy, eleganti, in pelle (o in finta pelle) e, soprattutto, a prezzi più che accessibili. Sono le borse che abbiamo selezionato per voi seguendo il criterio «poca spesa, tanta resa» Leggi di più ⮕

Vinted, l’ecommerce di vestiti e accessori usati andrà in Borsa: cosa sapere sull’unicorno lituanoSecondo indiscrezioni riportate dal , l Leggi di più ⮕

In Europa solo Bellingham più giovane di Soulé tra i giocatori a segnare almeno 5 golUn assolo di Matias Soulé a Cagliari regala, per ora, il successo al Frosinone (0-2 il risultato parziale). L'argentino ha messo a segno una doppietta ed è così salito a quota 5 reti in questo camp Leggi di più ⮕

Frosinone, Soulé da record in Europa: solo Bellingham meglio di luiMatias Soulé continua ad incantare. Con la doppietta segnata nel primo tempo di Cagliari-Frosinone, il classe 2003 è divenuto il secondo giocatore più giovane dopo Jude Bellingham Leggi di più ⮕