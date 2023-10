Borsa della Ricerca, oltre mille appuntamenti in tre giorni

Lungo i corridoi del Monastero catanese sono stati giorni intensi di incontri one to one, in cui il mondo della ricerca universitaria (gruppi, dipartimenti, startup e spin off) ha avuto la possibilità di dialogare con aziende, incubatori e investitori pubblici e privati, in una logica di open innovation.

Il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’università di Firenze (DAGRI) è il vincitore del premio messo in palio da Barilla. La soluzione inclusa nel brevetto del gruppo fiorentino permette di utilizzare il ceppo batterico mutante Rhodopseudomonas palustris per la fotofermentazione di biomasse agroindustriali di origine vegetale.

Sifi Group ha premiato CP2 Biotech, uno spinoff biotecnologico dell'Università degli Studi di MilanoBicocca. La sua missione è portare alla clinica attraverso la validazione preclinica nuovi composti bioattivi sviluppati nei laboratori di ricerca del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dai gruppi di ricerca dei fondatori. headtopics.com

La Fondazione Sostenibilità Digitale ha scelto invece CirQlar, l’idea di impresa presentata dal gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Messina che propone di contribuire allo sviluppo e alla diffusione dei principi dell'economia circolare, attraverso produzione e commercializzazione di materiali innovativi ed ecosostenibili, ottenuti prevalentemente da rifiuti e/o scarti di lavorazione industriale.

Il 26 ottobre è stato il turno di Nbfc, Centro nazionale per la biodiversità; Raise, Ecosistema dell’innovazione ligure su robotica e intelligenza artificiale; Most, centro nazionale per la mobilità sostenibile; Agritech centro nazionale per lo sviluppo delle nuove tecnologie in agricoltura; Restrart, partenariato esteso per l’evoluzione delle telecomunicazioni; Inf-act, partenariato esteso sulle malattie infettive emergenti; Vitality, ecosistema innovazione, digitalizzazione e... headtopics.com

