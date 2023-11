Boom di pagamenti digitali per le utility italiane. È di quasi 20 miliardi di euro il valore delle transazioni effettuate sulla piattaforma pagoPA nei primi dieci mesi del 2023, attraverso oltre 118 milioni di operazioni. Sono state più di 120 milioni nell’intero 2022, con una proiezione per la fine di quest’anno di una ulteriore consistente crescita.

I dati, forniti da- la Società responsabile dell’omonima piattaforma di pagamenti digitali - ed elaborati dall’Adnkronos, vanno inquadrati anche rispetto al totale di 319,6 milioni di transazioni effettuate sulla piattaforma da gennaio a ottobre: le utility rappresentano dunque una quota rilevante, pari al 37,1%.gestire il pagamento delle proprie utenze , domestiche o professionali, secondo i dati raccolti da PagoPA. Tra queste società figurano aziende del settore energia, gas, telco, acqua, trasporto pubblico e altri servizi che operano sull’intero territorio nazionale in alcuni casi, e solo su alcune zone geografiche in altr

