Bene i contratti di lavoro stabili. Smentito LandiniAltro che aumento del lavoro precario, in Italia c'è un boom di assunzioni a tempo indeterminato. Basti pensare che nel solo mese di febbraio ce ne sono state 142mila e, rispetto a un anno fa, i lavoratori fissi sono lievitati di 603mila unità.

A renderlo noto è l'Istat, con buona pace del segretario della Cgil Maurizio Landini e della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che gridano a un'ondata di lavoro precario che semplicemente non esiste. Se non nella loro propaganda politica. Ed è un risultato spendibile anche per il governo, che ha dato una stretta alle misure assistenzialiste per incentivare le assunzioni. La fotografia dell'istituto di statistica restituisce uno spaccato in cui l'occupazione, dopo la flessione di gennaio, torna a crescere al 61,9% (+0,1 punti e 41mila lavoratori in più

Boom di assunzioni a tempo indeterminato in Italia

