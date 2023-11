Boom antisemiti: +300%. Dai cimiteri alle targhe, odiano pure la memoria

Ma Roma è solo la punta di questo tragico iceberg, che vede gli ebrei dei cinque continenti nel mirino di una delle più forti inziative antisemite dai tempi dell'Olocausto. A New York sono scattate la manette per uno studente di ingegneria della Cornell University, il 21enne Patrick Dai, dopo che aveva annunciato l’intenzione di sparare agli studenti ebrei e invocato lo stupro e la decapitazione delle studentesse. Rischia cinque annidi carcere.

A Parigi cinque dozzine di stelle di David sono apparse sui muri del 14° arrondissement a dimostrazione di una recrudescenza oggettiva: dal 7 ottobre, data del folle attacco di Hamas contro Israele, in Francia sono stati denunciati più di 850 atti di questo tipo, come confermato dal ministro dell’Interno Gérald Darmanin, mentre gli arresti per atti antisemiti sono stati 400.

Sono stati quasi 90 gli episodi antisemiti in Inghilterra solo in questo mese, quattro volte più dello stesso periodo del 2022, con Londra a recitare la parte del leone con 218, in aumento del 13%. Non va meglio in Germania con 70 episodi in appena due settimane: tra di essi spicca il tentato incendio ad un centro ebraico e alla sinagoga berlinese. In generale nel Paese si registra un più 240% degli episodi di antisemitismo. Record negativo in Austria, con più 300%.

Dalle capitali allo sport: il plurimedegliato olimpico Mahiedine Mekhissi ha paragonato Netanyahu a Hitler, per poi scusarsi: «Sono stato goffo e il paragone era che Hitler ha commesso un genocidio proprio come sta facendo Netanyahu, mentre le potenze mondiali possono fermare l’orrore», ma le sue accuse erano state già pesantemente stigmatizzate dalla ministra dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, secondo cui questi paragoni disastrosi «flirtano con tutto...

