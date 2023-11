Bonus Trasporti, ce la fanno in 577mila

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti- Più in generale violino i diritti di terzi

ILMESSAGGEROIT: Bonus trasporti, click day: oggi emessi 577mila voucher, ma c'è ancora tempo per i ritardatariCe l'hanno fatta quasi in 577mila: sono i nuovi possessori di un «bonus...

AGI AGENZIA ITALIA: Al via il nuovo 'Click Day' per il Bonus TrasportiCon il nuovo stanziamento da 35 milioni di euro, riapre la piattaforma. Ecco come funziona e chi ha diritto al finanziamento

SOLE24ORE: Bonus trasporti, nuovo click day il 1° novembre con altri 35 milioniIl bonus si può chiedere per se stessi o per un beneficiario minorenne a carico.Il richiedente attraverso la piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it deve accedere all’area riservata tramite accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indicare il codice fiscale del beneficiario.

SOLE24ORE: Bonus trasporti da 60 euro, fondi esauriti in poche ore: stop alle domandeTra le 9 e le 16.51 sono 213.280 i nuovi bonus trasporti rilasciati per un controvalore pari a 12,2 milioni di euro. Il bonus serve per l’acquisto di un abbonamento per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Si può chiedere per se stessi o per un beneficiario minorenne a carico.

AGENZIA_ANSA: Dal 1 novembre il click day per il bonus trasportiCon il nuovo stanziamento di 35 milioni di euro, la piattaforma dedicata del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Bonus Trasporti riapre alle 8 di mercoledì primo novembre con le nuove disponibilità che si aggiungono agli eventuali fondi...

ILGIORNALE: Bonus trasporti, l’1 novembre arriva un nuovo click dayAl via dal 1 novembre la misura che prevede lo stanziamento di altri 35 milioni di euro per incentivare la mobilità sostenibile. La piattaforma è attiva dalle ore 8

