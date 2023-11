Bonus trasporti, 35 milioni di euro per il click day del 1° novembre. Le regole

MILANO – Si annuncia una nuova corsa alla riapertura del Bonus Trasporti sul portale del Ministero del Lavoro: il click day è previsto per mercoledì 1 novembre, alle 8 di mattina.

I soldi a disposizione Il grosso dei nuovi fondi a disposizione riguarda i 35 milioni del cosiddetto “decreto Anticipi”, che hanno portato la dote complessiva del bonus a 147 milioni (dai 100 iniziali, poi c’era stato un primo rifinanziamento a ottobre). Martedì sera verrà poi verificato quanti bonus sono stati richiesti nel mese di ottobre e non sono poi stati riscattati, o lo sono stati solo in parte, per rimettere in circolo anche quell’avanzo di risorse.

