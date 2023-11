Bonus Scommesse Sisal 2023: in cosa consiste e come riceverlo

Sisal è uno dei brand più noti nel settore delle scommesse sportive legali in Italia ed è autorizzato all’attività online dalla. Chi si iscrive per la prima volta al sito di questo bookmaker, può partecipare a una. Nel resto dell’articolo verranno fornite tutte le informazioni sul bonus scommesse Sisal.

. Una volta registrati, è necessario inviare il proprio documento d'identità e attendere la convalida. Operazione da effettuarsi in ogni caso entro 30 giorni dall'iscrizione.Inizialmente, viene riconosciuto il 25% del primo deposito fino a un massimo di 50€Una volta ricevuto

l'importo maturato, sarà utilizzabile entro 7 giorni dalla data di accredito su vari tipi di giochi, secondo le percentuali riportate sul sito ufficiale.codice promozionale SisalCompletare le giocate qualificanti per ottenere il 10% del giocato netto fino a 50€ a settimana per le 4 settimane successive alla registrazione.

Vale la pena precisare che la promozione è valida solo se la registrazione viene effettuata online ed è accessibile solo ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta sul sito dell'operatore. Naturalmente occorre essere residenti in Italia e maggiorenni. Inoltre, il bonus Sisal sarà accreditato solo su conti con identità convalidata, non autosospesi e attivi al momento dell'accredito.

Il bonus scommesse Sisal non è prelevabile finché non sarà stato giocato e convertito in saldo prelevabile con wagering requirement 1x

