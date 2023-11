Bonus psicologo: via libera alla spesa per la psicoterapia

Dopo una lunga attesa si sblocca finalmente il bonus psicologo, l’incentivo che gli italiani potranno spendere per sessioni di psicoterapia per combattere stress, ansia e depressione del post pandemia. Giovedì 23 novembre il decreto della Salute con il Mef che ne disciplina i dettagli e le scadenze incasserà il via libera della Conferenza Stato Regioni.

Un via libera molto atteso - tanti gli appelli come quello del rapper Fedez che ha raccolto oltre 300mila firme - che rischia però di deludere tanti italiani: per quest’anno sono stanziati solo 5 milioni (8 milioni nel 2024), fondi sufficienti per garantire il bonus a meno di 8mila italiani. Da qui il pressing in Parlamento per aumentarne subito la dote. Il decreto del ministero della Salute, atteso in Conferenza Stato Regioni il 23 novembre come confermato dal ministro Orazio Schillaci, definirà con precisione l’identikit di chi potrà chiedere il beneficio che - questa una delle novità - potrà salire dai 600 euro massimo previsti l’anno scorso fino a 1500 euro





sole24ore » / 🏆 1. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Fedez lancia la petizione per salvaguardare il bonus psicologo: «La salute mentale diventi una priorità»Il rapper ha condiviso sui social l’appello rivolto al governo: in migliaia l’hanno subito sottoscritto

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Fedez, petizione online per la salute mentale: «Chiediamo al Governo decreti attuativi per il bonus psicologo»Detto, fatto: Fedez attraverso i suoi canali social aveva affermato che avrebbe lanciato...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Salute: Fedez lancia petizione, 'salvare il bonus psicologo'Fedez lancia una petizione per salvare il bonus psicologo, 'un supporto vitale per le persone che lottano con disturbi mentali e che, per ragioni finanziarie, non possono permettersi le necessarie sedute di psicoterapia'.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Fedez, il ministro della Salute gli risponde: «Sbloccheremo i fondi per il bonus psicologo»La petizione del rapper per sostenere il diritto alla salute mentale ha raccolto oltre 300 mila firme in soli tre giorni. Il rapper però non ha intenzione di fermarsi

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Fedez ringrazia il ministro della Salute sul bonus psicologo: «Ma ora vogliamo incontro»Il rapper ringrazia i 300mila che hanno firmato la sua petizione lanciata per sbloccare i fondi necessari alla salute mentale

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Al via «Il Tempo della Salute», quattro giorni dedicati alla salute e al benessereParte oggi a Milano, e durerà fino a domenica, la quinta edizione de «Il Tempo della Salute». Oltre 30 incontri con decine di esperti di massimo livello: ci sarà la possibilità (gratuita) di sottoporsi a esami medici e seguire corsi

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »