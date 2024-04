Il provvedimento prevede un bonus per i dipendenti delle Agenzie delle Entrate, Dogane e Monopoli per il 2024 e il 2025. Questo bonus sarà aggiunto allo stipendio dei lavoratori come riconoscimento per lo sforzo sostenuto nell'attuazione della riforma fiscale e nel raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. Il costo totale della misura sarà di 51 milioni di euro, con un importo medio di 1.047 euro per dipendente.

Di questi, 38 milioni saranno destinati al personale delle Entrate e 13 milioni a Dogane e Monopoli

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilgiornale / 🏆 18. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Al via la riforma del territori dell'Agenzia delle dogane e dei monopoliDopo 12 anni d'attesa parte la riforma dell'intera Amministrazione finanziaria territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Sigarette, ennesimo rincaro delle biondeL’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane ha pubblicato il listino dei prodotti interessati dall’aumento

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Nei fringe benefit anche l’affitto e gli interessi sul mutuo prima casa. Ecco le istruzioni delle ...La circolare dell’agenzia delle Entrate fa anche il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Fringe benefit, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: ci sono anche affitti e mutuiLeggi su Sky TG24 l'articolo Fringe benefit, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: ci sono anche affitti e mutui

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Tasse, stretta anti evasione dell’Agenzia delle entrate: 320 mila controlli per recuperare 11 miliardiOltre 65 mila controlli saranno fatti in collaborazione con la Guardia di finanza. Al via il modello 730 'guidato' per dare nuova spinta alle dichiarazioni fiscali precompilate

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Fisco, addio code e 320mila controlli in un anno: i piani dell’Agenzia delle EntrateLeggi su Sky TG24 l'articolo Fisco, addio code e 320mila controlli in un anno: i piani dell’Agenzia delle Entrate

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »