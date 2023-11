"Noi non vogliamo i soldi pubblici per fare il nostro mestiere. E creare nuovi posti di lavoro e occupazione rientra nel nostro mestiere. Un imprenditore non assume perchè prende soldi o arrivano i contributi ma lo fa se abbiamo le commesse".

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea di Federchimica a Milano. "La legge di bilancio l'ho definita ragionevole. - ga aggiunto - Si è preso atto delle risorse e si è cercato di evitare provvedimenti elettorali"."Poi però, rispetto alle dichiarazioni bisogna essere coerenti. C'era l'occasione per eliminare la plastic tax e invece siamo il Paese che continua a rinviare".

Russia, media: 'Putin colto da attacco di cuore' | Il corrispondente Ansa: a noi non risultaIl presidente ucraino, a sorpresa a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato, dice a Stoltenberg che la priorità per il suo Paese è la difesa aerea... Leggi di più ⮕

Mattarella, i fondi per la ricerca sono sotto gli standard'I giovani vanno all'estero, da noi condizioni non competitive' (ANSA) Leggi di più ⮕

Bonomi, 'non vogliamo soldi pubblici per assumere''Noi non vogliamo i soldi pubblici per fare il nostro mestiere. E creare nuovi posti di lavoro e occupazione rientra nel nostro mestiere. Un imprenditore non assume perchè prende soldi o arrivano i contributi ma lo fa se abbiamo le commesse'. (ANSA) Leggi di più ⮕

Confindustria, per Mariotti doppia revoca incarichi: Langella nuovo DgL'ordine di servizio firmato da Bonomi, Mariotti resta a disposizione del presidente Leggi di più ⮕

Bonomi boccia la manovra: 'Lavora per le famiglie ma solo l'8% è dedicato alle imprese'Il leader degli industriali mette in guardia il governo Meloni: servono investimenti 'finalizzati alle transizioni green e digitali'. Intanto il Cent… Leggi di più ⮕

Catanzaro, Vivarini: 'Merito al Como per il gol, ma anche noi abbiamo fatto una buona gara'Dopo il ko in casa del Como, Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, ha parlato 'Voglio ringraziare il nostro pubblico che nonostante la sconfitta ci ha supportato e ringraziato a fine partita. Sono Leggi di più ⮕