Bonolis e Uan organizzano un appuntamento romantico

Il conduttore ha iniziato la sua carriera televisiva conducendo proprio la trasmissione per bambini, andata in onda fino al 2002 e caratterizzata da un linguaggio molto particolare. Nel video in alto, Bonolis insieme al mitico Uan organizza un appuntamento romantico con una ragazza. Il conduttore prova a prenotare un tavolo in un ristorante romantico consigliato proprio dal pupazzo animato