Bonelli (Verdi): Chiedere la pace non può essere una bestemmia

"Chiediamo la pace perché la pace non può essere una bestemmia. Oggi più che mai è necessaria costruire una politica diplomatica, una politica per la pace.

Perché se il conflitto militare dovesse andare avanti se Gaza dovesse essere raso al suolo con migliaia e migliaia di vittime civili, ci troveremmo di fronte a una situazione che porterebbe il pianeta verso il baratro", le parole di Angelo Bonelli di Europa Verde. (Alexander Jakhnagiev)

Italia Notizie

Leggi di più:

ilgiornale »

Schlein: Chiediamo la liberazione degli ostaggi di Hamas senza condizioni'Chiediamo con ogni sforzo la liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas senza condizioni. Ci uniamo al cordoglio delle famiglie delle vittime israelo israeliane. Non ci può essere alcuna ambiguità nella condanna ferma e assoluta dell'azione terroristica di Hamas del 7 ottobre', le parole di Elly Schlein alla Camera. Leggi di più ⮕

Meloni: E' un anno che governo, ne farò altri quattro e poi chiediamo a cittadini'Non capisco perché siete nervosi. Io vi sto dicendo qual è la strategia che il governo porta avanti. E' un anno che governo, ne farò altri quattro e alla fine di questi cinque anni chiederò agli italiani che cosa ne pensano', le parole di Giorgia Meloni alla Camera. Leggi di più ⮕

Meloni: E' un anno che governo, ne farò altri quattro e poi chiediamo a cittadini(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2023 Leggi di più ⮕

Manifestazione M5s su guerra Gaza, Silvestri: 'Chiediamo corridoi umanitari e il cessare il fuoco'“Stanno morendo donne, bambini e civili, il Movimento 5 Stelle oggi sarà in piazza per chiedere un immediato cessate il fuoco, corridoi umanitari ed un impegno per una convivenza così come chiesta dall’ONU per due popoli due Stati, tacciano quindi le armi a Gaza come in Ucraina e la Meloni lavori per politiche di pace e non per stanziamenti di... Leggi di più ⮕

Manifestazione M5s su guerra Gaza, Silvestri: "Chiediamo corridoi umanitari e il cessare il fuoco"(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2023 “Stanno morendo donne, bambini e civili, il Movimento 5 Stelle oggi sarà in piazza per chiedere un immediato ces... Leggi di più ⮕

Sanità, Bonelli (Fondazione Mondino): 'Insieme per declinare digitale in servizi di salute'“Abbiamo necessità di migliorare e qualificare i servizi per i nostri pazienti. Leggi di più ⮕