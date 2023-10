Bonafede: 'Grande distanza da politica, class action e comunità energetiche strumenti partecipazione'

“Premetto che sono tornato a fare l’avvocato e parlo a titolo personale, facendo però ricorso al bagaglio di esperienze maturato nelle istituzioni. Oggi noto che è una giornata in cui non si nota solo la distanza tra la cittadinanza e la politica, ma vuole essere anche una giornata propositiva per dare uno slancio all’iniziativa. Ad oggi il dato assodato è che c’è una distanza, tra i nostri imprenditori, cittadini e le sedi istituzionali.

l’ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dal palco del 5° Congresso Nazionale “Meritocrazia Italia” in corso al Teatro Manzoni di Roma. "Oggi le imprese vedono le istituzioni con distanza quasi indifferenza. L’imprenditore sa di dover andare avanti solo con le proprie forze e chiede allo stato solo quali regole deve rispettare e chiede di non avere bastoni tra le ruote dallo Stato. In questo contesto non riescono a trovare un interlocutore, spesso il bastone tra le ruote sono la massa di norme e l’incredibile burocrazia italiana. L’astensione oggi non è nemmeno più rabbia, è indifferenza.

"E’ un momento che incide sulla realtà, e può portare grandi benefici anche nella tutela ambientale, come sta già accadendo negli Usa. Oggi la class action è completamente digitalizzata e ci sono 75mila aderenti. Tutto questo disincentiverà comportamenti scorretti. L’altro esempio è quello delle comunità energetiche rinnovabili. headtopics.com

Leggi di più:

Adnkronos »

Grande Fratello, Beatrice Luzzi durissima contro Garibaldi: “Imperdonabile, mi viene da vomitare”Lo sfogo dell'attrice contro Giuseppe: 'Non è un bravo ragazzo e non è buono' Leggi di più ⮕

Ajax, van Gaal sceglie il nuovo allenatore: il grande favorito è John van't SchipIn attesa della nomina del nuovo allenatore, sarà Hedwiges Maduro a guidare l'Ajax nella trasferta di Brighton in Europa League. Ma chi sarà il futuro tecnico della squadra di Amsterdam? Secondo l Leggi di più ⮕

Seedorf: ‘La storia conta, credo che il PSG abbia grande rispetto del Milan’Clarence Seedorf ha parlato ad Amazon Prime nel prepartita di Psg-Milan: “Spero che il Milan possa prendere l&39;energia della storia: questa squadra sa trasformarsi nelle notti di Champions. È Leggi di più ⮕

Catania, il più grande evento di matching tecnologicoSono oltre duecentocinquanta tra aziende, Università, start up e progetti del PNRR i partecipanti alla XIV edizione della Borsa della Ricerca, l’evento organizzato dalla Fondazione Emblema in collaborazione con l’Università di Catania, in programma al Monastero dei... Leggi di più ⮕

Il fotografo Nino Migliori e il suo amore più grandeLui dice che non potrebbe vivere senza di lei. Lei sostiene che se la loro storia, nata tra molte difficoltà, dura da 40 anni, è perché ha subito capito che per lui, al primo posto, ci sarebbe sempre stata la fotografia. Oggi un nuovo film racconta il grande Nino Migliori: in questo incontro lui e la moglie Marina ci parlano di passione. Leggi di più ⮕

Grande Fratello, la frase di Giuseppe su Beatrice Luzzi che creerà sicuramente problemiDopo l'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda la sera del 23 ottobre, qualcosa... Leggi di più ⮕